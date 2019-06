Marius Neset & Yaron Herman

Nicht umsonst bezeichnet das norwegische Dagbladet ihn als "talentiertesten Saxophonisten seit Jan Garbarek".

Bereits mit Golden Xplosion bewies Marius Neset seine musterhaften Techniken, energiegeladene Kreativität, Fantasie und Virtuosität auf Tenor-und Sopransaxophon. Seine nachfolgenden Veröffentlichungen lassen erkennen, dass Marius Neset zu den spannendsten Künstlern dieses Jahrzehnts zählt: Seine Kompositionen enthalten Elemente von Stravinsky, Charles Ives, Steve Reich, Wayne Shorter, Django Bates und Michael Brecker, aber am meisten von Nesets unverwechselbarem Klang. Yaron Herman ist ein Pianist und Komponist von Weltklasse und gilt weithin als einer der führenden Musiker seiner Generation.Trotz seines jungen Alters hat er bereits alle Kontinente mit seinem gewaltigen Talent in den Bann gezogen und war Vorsitzender der Jury des Montreux Jazz Festival Wettbewerbs, welcher in 39 verschiedenen Ländern im Fernsehen übertragen wurde. Darüber hinaus kann Yaron auf zahlreiche Auszeichnungen zurückblicken: Er erhielt unter anderem den Victoires du Jazz, den iTunes Choice Award, die New Talents Trophy, das Adami Jazz Talent, den Choc Jazzman und die Disque d'émoi Jazz. Eines seiner Highlights war außerdem sein Auftritt als erster Jazzpianist in der „Verbotenen Stadt“ im Zentrum Pekings.