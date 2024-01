Die Königin des Fado

Mariza Gesang

Luís Guerreiro Portugiesische Gitarre

Carlos Ferreira Gitarre

Adriano Alves Bassgitarre

João Frade Akkordeon

João Freitas Perkussion

Mariza ist die Königin des Fado. In ihrer zwanzigjährigen Karriere wurde sie geradezu überhäuft mit internationalen Auszeichnungen, darunter ein Golden Globe, drei World Music Awards der BBC, vier Preise der Deutschen Schallplattenkritik und zwei Nominierungen für den Latin Grammy Award. Auch live weiß die Fadista ihr Publikum zu begeistern und schafft mit unvergleichlich weicher und doch kraftvoller Stimme sowie atem-beraubender Bühnenpräsenz magische Momente. Nach Ludwigsburg kommt Mariza mit ihrem brandneuen Album, das Ende des Jahres 2023 erscheint.

Portugals erfolgreichste Kulturbotschafterin schickt in ihren Konzerten das Publikum auf eine Reise durch jene Welt, die sie in ihrer Seele, aber auch in ihrer Stimme trägt. Gleich einem Reisetagebuch führt das Programm von den Kapverden über Brasilien nach Portugal und Spanien, verschmilzt dabei Sprachen, Gesänge und Stile. Mariza beweist, dass Fado vieles sein kann und es von der Sängerin abhängt, was er sagen soll: »Als ich klein war, war der Fado nur bei alten Leuten beliebt. Niemand sonst mochte ihn, denn Fado hatte das Stigma, die Musik des früheren Regimes zu sein. Nun ist eine neue Generation entstanden. Sie singt den Fado so, wie Portugal heute ist, und damit können sich die Menschen identifizieren. Wer hätte gedacht, dass es jemals eine Fadista mit kurzen blonden Haaren geben würde?« Der Fado ist modern geworden und Mariza zweifellos eine Ikone dieses »portugiesischen Blues«, der auch außerhalb Portugals immer beliebter wird. Ihre Stimme, ihre tiefe Leidenschaft und ihre Sehnsucht erschließen jener Musik neue Ufer, die einst aus den Klageliedern eines ruhelosen, seefahrenden Volkes entstand. Mit ihrer Musik umarmt Mariza die Welt.