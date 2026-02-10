"Mark´n´Simon - MusiComedy" in Distelhausen

Seit über 40 Jahren sind der Waliser Mark und der Ire Simon als MusiComedy Duo erfolgreich auf den Bühnen der ganzen Welt unterwegs.

Dabei haben sie keinesfalls von ihrer originell spritzigen und jugendlichen Kreativität verloren. Mark´n´Simon verfügen über eine breite professionelle Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich. Gepaart mit einem schier unerschöpflichen Vorrat an skurrilen Accessoires und Ideen entwickeln die Beiden, permanent unter Dampf stehend, ein Comedy-Feuerwerk, das keine Augen trocken lässt und die Lachmuskulatur in höchster Weise strapaziert. Bei allem Klamauk und Nonsens ist dennoch genug Geistreiches beigemischt: Umwerfende Persiflagen und geniale Wortspiele jagen sich mit unbändiger Lust und werden mit einer gehöriger Portion Selbstironie vorgetragen.

Zum Atemholen trefflich eingebaut sind zudem ruhigere Phasen mitbesinnlichen Songs, die für wohltuenden Kontrast sorgen. Keine Frage: Mit diesem begeisterndem High-Speed-Rock-Pop-Kabarett bleiben Mark´n´Simon am Puls der Zeit und sind damit immer wieder sehr willkommene Akteure in Distelhausen.