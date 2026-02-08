Mark Forster

Von "Übermorgen" über „Chöre" und „194 Länder" bis „Au Revoir“ – Mark Forsters Lieder verbinden mittlerweile Generationen.

Nach zahlreichen ausverkauften Tourneen und Charterfolgen spielt der Sänger 2026 wieder auf den großen Open Air Bühnen Deutschlands.

Eines der Konzerte führt ihn zu einer der schönsten Freilichtlocations Deutschlands: Schloss Kapfenburg.

Neben seinen Hits hat Forster beim Konzert auch seine aktuellen Songs dabei. Mit den Singles „Zeitmaschine“ und „Rettest Du Mich“ zeigt er sich älter und jünger zugleich – älter in der Tiefe seiner Texte und jünger in der Radikalität seines Sounds. Genau darin liegt die Faszination. Während andere auf schnelle Trends und TikTok-Hypes setzen, bleibt Forster sich treu. Er steht für klare Songs, echte Emotionen und kompromisslose Authentizität.

Mit dem Einlass öffnet die Gastronomie und die Stadtkapelle Bopfingen spielt auf der Gartenbühne.