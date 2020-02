Mark n Simon Live

Mark n Simon MusiComedy live im 3K Kirchheim

Samstag, 07.03.2020 - 21 Uhr

Was Mark n Simon auf die Bühne zaubern ist sensationell. Der Waliser Mark und der Ire Simon, die sich seit fast 40 Jahren kennen, verstehen es von Anfang an, das Publikum mir ihrer Musik und mit ihrem Gesang in ihren Bann zu ziehen. Meisterhaft beherrschen sie ihre Instrumente, die verschiedensten Gitarren, auf denen sie Rock- und Popgrößen imitieren. Dabei erweisen sie sich auch als Verwandlungskünstler und haben ständig irgendeinen Witz auf

Lager, wobei der trockene Humor, gepaart mit ihrem englischen Slang und ihrer Pantomime immer wieder zu Lachsalven herausfordern. Zum Atemholen trefflich eingebaut sind zudem ruhigere Phasen mit besinnlichen Songs die für wohltuenden Kontrast sorgen. Keine Frage: Mit diesem begeisterndem High-Speed-Rock-Pop-Kabarett sind Mark n Simon am Puls der Zeit und damit sehr willkommene Akteure auf den Kleinkunst-Bühnen die auf qualitätsvolles Entertainment setzen.