Fog Holler

Die Band gastiert am Freitag, 31. Januar, im Anlagencafé. Das Quartett, das vom Fuß der Echo Mountains in Kanada stammt, inzwischen aber in der Nähe von San Francisco beheimatet ist, widmet sich einem der ursprünglichsten Genres der US-Musik, dem Bluegrass. Dabei versuchen die jungen Musiker stets, das Urtümliche mit neuen Einflüssen zu verbinden und schaffen dabei ein unvergleichliches Amalgam.