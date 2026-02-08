Mark Taschowsky - crossover

Vernissage am 22.03.2026, 11 Uhr, Roter Saal, Schloss Donzdorf

Mark Taschowsky

1972 in Frankfurt geboren, in Dortmund aufgewachsen

AUSBILDUNG

1994-1996 Fachoberschule für Gestaltung Bremen 1996-2001 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig bei Prof. Hermann Albert 2002 Diplom Freie Kunst 2003 Arbeitsstipendium des Hofbrauhaus Wolters, im Künstlerhaus Meinersen 2013 Internationales Malersymposium, Dunaharaszti, Ungarn

2018 Arbeitsstipendium, Guanlan Printmaking Base, China

Lebt und arbeitet in Berlin

crossover

Marc Taschowsky, ist Maler, Sammler und Jäger.

Bildmaterialien aus unterschiedlichsten Bereichen werden von ihm gesammelt, gesucht und gefunden. Dinge wie Schrott, Elektrogeräte, oder Plastikteile sind vor dieser Jagd und Sammelwut nicht sicher.

Die Bildwelt die er bestückt hat seinen Ursprung in der Idee der Popart. Das benutzen von alltäglichen Materialen und Bildmaterialien z. B. aus den Massenmedien und der Werbung hat da ihren Ursprung.

Marc Taschowsky erweitert diese Idee in dem er die Malerei, die Sprache der Farbe in den Vordergrund rückt.

Er benutzt Bildvorlagen die er aus dem Ursprünglichen Kontext nimmt und auf der Leinwand neu zusammensetzt. Der Zufall spielt dabei eine große Rolle. Er übermalt lässt Fragmente stehen und fügt andere Figuren oder nur Teile davon hinzu. Am Ende entsteht ein Bild oder eine Figur die er vorher nicht so geplant hat.

EINZELAUSSTELLUNGEN

2024

„Zusammengesetzt“, Kunstverein Region Heinsberg

„Marilyn“, Galerie Mühlfeld und Stohrer, Frankfurt am Main

„Puppenspieler“, Kunstverein Elmshorn

„Playground“, Galerie Kramer, Bremen

„Spieltrieb“, Kunstverein Norden