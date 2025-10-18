Marketa Bednarova

Was genau bedeutet „Country“? Wer sich dabei weite, offene Landschaften vorstellt, sitzt schon mal ganz richtig im Sattel.

Denn Country hat viele Facetten, von der stimmungsvollen Ballade bis hin zu ausgelassenen Rhythmen, bei denen die Saloontür schwingt. Marketa beherrscht alle Tonlagen, mit ihr geht es im Galopp über die Prärie, wir kommen logischerweise in Nashville vorbei, treffen aber auch auf Bekannte diesseits des Atlantiks. Schließlich hat die aus Tschechien stammende, in Füssen lebende Singer-Songwriterin in den Original-USA ebenso leidenschaftlich Musik gemacht wie in Europa, sie hat mit etlichen Größen von Country & Co. zusammengearbeitet, darunter Todd Wolfe (Lead-Gitarrist von Sheryl Crow), Larry Rolens (Steel-Gitarrist bei den Bellamy Brothers), Phil Vassar, Gretchen Wilson oder Jonny Hill. Sie ist von Bühne zu Bühne gereist, hat sich unterwegs die Taschen vollgepackt mit Country, na klar, sowie mit Rock und Pop und Irish Folk und Blues. Doch Marketa wäre nicht Marketa ohne ihren persönlichen, authentischen Stil, sie spielt Country-Klassiker und Eigenes. Eine Westerngitarre, die großartige Stimme, dazu das Cajon: Mehr braucht diese Lady nicht, um ihre Ausstrahlung zu entfalten. Kein Wunder also, dass sie seit Jahren im bayerischen „Pullman City“ aka Eging am See ein- und ausreitet, wo sie sich bereits mehrfach den Country Music Award geholt hat. Mei – The West is the Best!