Markgröninger Bartelmarkt

Bartelmarkt rund um Kirch- und Marktplatz – dieses Jahr mit großem Kinderprogramm und Live-Musik

Nach einer gelungenen Premiere im letzten Jahr kehrt der Bartelmarkt am Samstag, den 27. September 2025, zurück in die historische Altstadt von Markgröningen – mit regionalen Produkten, einem lebendigen Flohmarkt, kulinarischen Genüssen und in diesem Jahr mit einem besonderen Fokus auf Familien und Musikliebhaber.