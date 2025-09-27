Markgröninger Bartelmarkt

Bartelmarkt rund um Kirch- und Marktplatz – dieses Jahr mit großem Kinderprogramm und Live-Musik
Nach einer gelungenen Premiere im letzten Jahr kehrt der Bartelmarkt am Samstag, den 27. September 2025, zurück in die historische Altstadt von Markgröningen – mit regionalen Produkten, einem lebendigen Flohmarkt, kulinarischen Genüssen und in diesem Jahr mit einem besonderen Fokus auf Familien und Musikliebhaber.
Marktplatz Markgröningen Marktplatz, 71706 Markgröningen
Kinder & Familie, Konzerte & Live-Musik, Märkte