Marko Hietala - Of The Black Heart

MARKO HIETALA ist einer der spannendsten Persönlichkeiten der Heavy-Metal Welt. Sein Einfluss auf das Songwriting der finnischen Symphonic-Metal-Heroen Nightwish ist unverkennbar und seine Gesangsparts bilden den Counterpart zu Nightwish Sängerin Floor Jansen.

MARKO HIETALA veröffentlicht zur Tour sein gefeiertes Album ”Mustan Sydämen Rovio“, erstmals mit englischen Lyrics, auf Nuclear Blast Records. Die Fans können sich auf zwölf Termine in Europa freuen, einer davon am 13. Februar in Stuttgart im Im Wizemann!