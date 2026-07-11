MARKO PERKOVIĆ THOMPSON

Mit dem Auftakt in Stuttgart erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Konzertabend, der kraftvolle Live-Musik mit einer außergewöhnlich emotionalen Atmosphäre verbindet.

Es ist ein Abend für Menschen, die Thompsons Musik seit Jahren begleitet. Für Familien und Freunde, die gemeinsam aufgewachsen sind. Für Kroatinnen und Kroaten, die ihre Heimat im Herzen tragen. Und für alle, die erleben möchten, welche Kraft entsteht, wenn Musik, Erinnerung und Gemeinschaft aufeinandertreffen.

Wenn am 07. November um 21:00 Uhr die Lichter in der Porsche Arena ausgehen, die ersten Lichter die Bühne erhellen und tausende Stimmen gemeinsam einsetzen, wird aus einem Konzert ein gemeinsamer Moment.

Ein Moment voller Musik. Voller Emotion. Voller Erinnerungen. Und voller Verbundenheit mit Kroatien.

THOMPSON. STUTTGART. 07.11.2026. Einlass 19:00 Uhr · Beginn 21:00 Uhr

Ein Abend, an dem Heimat hörbar wird.