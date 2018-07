In der Kreuzkirche findet wieder der beliebte zweitägige„Markt der Künste“ statt. Dieser wird wieder in bewährter Weise von Isabella Zwick, Goldschmiedemeisterin, organisiert. Der „Markt der Künste“ ist an zwei Tagen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt. Samstag 27. Oktober und 28. Oktober, jeweils von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.