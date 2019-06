Markt der Möglichkeiten: Bienenprodukte

Fachberaterinnen für Bienenprodukte informieren über Bienen, Bienenprodukte und ihre Anwendung in Küche und Haushalt, im Wellness- und Kosmetikbereich und in der häuslichen Gesundheitspflege. An verschiedenen Thementischen erwartet interessierte Museumsgäste ein abwechslungsreiches Bildungs- und Beratungsangebot zu Bienenprodukten. Neben Ausstellungsmaterialien,Tipps und Kostproben wird Kreatives aus Wachs, eine Honigverkostung und – als Highlight – eine Lesung geboten.

Um 14:30 Uhr liest Patricia Günther aus ihrem Buch „Mein Opa ist Imker – mit den Bienen durch das Jahr“, das Kindern die Welt der Bienen auf verständliche Weise näher bringt. Familien sind herzlich willkommen!