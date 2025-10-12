Markt der Möglichkeiten

Das Unternehmerinnenforum Neckar-Odenwald-Kreis e.V. feiert sein 20-jähriges Jubiläum.

Wir laden Sie herzlich ein, dieses besondere Jubiläum mit uns zu erleben. Freuen Sie sich auf eine Ausstellung, bei der unsere vielseitigen Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen ihre Ideen und Dienstleistungen präsentieren.

Ergänzt wird das Programm durch spannende Fachvorträge, interaktive Workshops und kulturelle Beiträge. Für eine Podiumsdiskussion zum Thema "Stärke beginnt im Kopf" konnten wir Anne Kleibrink (geb. Sauer) - Olympiateilnehmerin im Fechten - gewinnen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Lassen Sie sich überraschen und feiern Sie mit uns mit. Jede*r ist herzlich eingeladen.