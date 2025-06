Markt für feines und hochwertiges Kunsthandwerk in Weikersheim

Der Markt für hochwertiges und erlesenes Kunsthandwerk findet seit vielen Jahren in der ehemaligen Residenzstadt Weikersheim statt.

Seit über 2 Jahrzehnten kommen viele interessierte Besucher*innen, da sie wissen, dass sie hier ein ganz besonderes Unikat erwerben können. So hat diese Verkaufsausstellung Tradition und die über 60 Aussteller*innen freuen sich alljährlich, hier den interessierten Besuchern ihre neuen Kreationen und Unikate präsentieren zu können.

Besonders schöne, außergewöhnliche und originelle Kreationen werden von professionellen Künstler*innen angeboten. Diese Unikate werden im eigenen Atelier und Werkstatt mit hoher Präzision und großer Leidenschaft hergestellt.

Veranstalterin Astrid Hackenbeck hat ein strenges Konzept: hohe Qualität und Professionalität haben Vorrang. Industrie- und Handelsware ist nicht zugelassen. Deshalb finden die Besucher*innen hier auch echte Einzelstücke.

Aussteller*innen aus ganz Deutschland präsentieren ihr Können und Kunsthandwerk der Extraklasse: schöne, individuelle Unikate sind zu bestaunen, in die Hand zu nehmen und zu kaufen. Was die Künstler*innen schaffen, bezaubert und wird bewundert. Der Markt findet auf dem Marktplatz, vor und in der TauberPhilharmonie statt.

Alle Aussteller*innen sind unter www.unikat-sucht-liebhaber.de veröffentlicht.

5. + 6. Juli, Samstag und Sonntag

ÖZ: Samstag: 13-21 Uhr

Sonntag: 11-18 Uhr

