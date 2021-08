× Erweitern Bildnachweis: HMG/Roland Schweizer Cityflohmarkt

Beim „Markt schöner Dinge“ am Samstag, 11. September 2021 ähnelt die Heilbronner Innenstadt so ein klein wenig dem "Marché aux Puces de Saint-Ouen" in Paris, dem wohl berühmtesten und weltweit größten aller Flohmärkte. Antiquitätenhändler, ausgewählte Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel machen den beliebten Antik- und Trödelmarkt an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr zu einem besonderen Erlebnis.

„An diesem Tag kann man in der gesamten Fußgängerzone und deren Seitenstraßen wieder stöbern, feilschen, handeln und selbstverständlich auch so manches Schnäppchen kaufen“, freut sich der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), Steffen Schoch. Gemeinsam mit Til Mähr von ES-Märkte organisiert die HMG den traditionellen Antik- und Trödelmarkt mit Händlern und Privatanbietern aus ganz Deutschland.

In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen, antiken Möbeln, Keramiken, Schallplatten und anderen Raritäten zieht er jedes Jahr viele Besucher an. Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Schnäppchenpreisen an diesem Event.