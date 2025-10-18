Markt schöner Dinge

Beim „Markt schöner Dinge“ ähnelt die Heilbronner Innenstadt so ein klein wenig dem "Marché aux Puces de Saint-Ouen" in Paris, dem wohl berühmtesten und weltweit größten aller Flohmärkte.

Antiquitätenhändler, ausgewählte Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel machen den beliebten Antik- und Trödelmarkt zu einem Erlebnis.

In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen, antiken Möbeln, Keramiken, Schallplatten und anderen Raritäten zieht er jedes Jahr viele Besucher an. Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Flohmarktpreisen an diesem Event.

Gemeinsam mit Til Mähr von ES-Märkte organisiert die HMG den traditionellen Antik- und Trödelmarkt. Bitte wenden Sie sich bzgl. einer Standbuchung per Mail direkt an Herrn Til Mähr von ES-Märkte, info@es-maerkte.de

Info

