Marktbrunch

bis

Marktplatz Schorndorf Marktplatz 1, 73614 Schorndorf

Immer am zweiten Samstag im Monat findet der beliebte Marktbrunch statt. 

Während des Schorndorfer Wochenmarkts bieten die Marktbeschicker Angebote zum Direktverzehr an. Ebenfalls gibt es wechselnde Gastbeschicker mit verschiedenen Angeboten und einem Kindertisch mit verschiedenen Angeboten zum Malen und Rätseln.

Freuen sie sich auf ein geselliges Beisammensein mit verschiedenen kulinarischen Angeboten und heimischen Weingütern.

Info

Marktplatz Schorndorf Marktplatz 1, 73614 Schorndorf
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Marktbrunch - 2026-06-13 08:30:00 Google Yahoo Kalender - Marktbrunch - 2026-06-13 08:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Marktbrunch - 2026-06-13 08:30:00 Outlook iCalendar - Marktbrunch - 2026-06-13 08:30:00 ical

Tags