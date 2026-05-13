Immer am zweiten Samstag im Monat findet der beliebte Marktbrunch statt.

Während des Schorndorfer Wochenmarkts bieten die Marktbeschicker Angebote zum Direktverzehr an. Ebenfalls gibt es wechselnde Gastbeschicker mit verschiedenen Angeboten und einem Kindertisch mit verschiedenen Angeboten zum Malen und Rätseln.

Freuen sie sich auf ein geselliges Beisammensein mit verschiedenen kulinarischen Angeboten und heimischen Weingütern.