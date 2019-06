× Erweitern https://medien.stuttgart-tourist.de/portals Markthalle Stuttgart

Quirliger Lifestyle trifft auf Waren aus aller Welt - und das schon seit über 100 Jahren in der von einem Glasdach überspannten Jugendstilhalle.

Stuttgarter kommen in ihre Markthalle aber nicht nur zum Einkaufen - es geht auch ums "schwätzen" und genießen dank der einladenden Gastronomie. Wie lebendig es hinter den Kulissen zugeht und was sich im Keller so alles tut, erfahren Sei bei diesem "Markthalle spezial".

TREFFPUNKT: MARKTHALLE, SPORERSTRASSE/EINGANG MERZ UND BENZING (GEGENÜBER SPIELWAREN KURTZ)

ENDE: MARKTHALLE

Dauer: ca. 2 Stunden

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Sprache: deutsch

inkl. 1 Markthallentasche pro Person

