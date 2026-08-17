MARKTPLATZ GÖPPINGEN MULTIRELIGIÖSE FEIER

Zu Beginn der Interkulturellen Wochen gibt es ein Fest: die multireligiöse Feier. Menschen mit verschiedenen Religionen kommen zusammen und feiern ihren Glauben.

Zu Beginn der Interkulturellen Wochen gibt es ein Fest: die multireligiöse Feier. Menschen mit verschiedenen Religionen kommen zusammen und feiern ihren Glauben: Christinnen und Christen, Musliminnen und Muslime und Menschen mit anderen Religionen. Sie beten zusammen. Sie lesen Texte. Sie machen Musik. Sie zeigen mit verschiedenen Symbolen ihre Dankbarkeit für das, was den Menschen Halt, Trost und Hoffnung gibt – auch wenn die Welt- und Wirtschaftslage schwierig ist. Die Feier zeigt: Wir haben Respekt voreinander. Wir leben friedlich zusammen.