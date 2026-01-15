Frisches Obst und Gemüse, Eier, Brot, Fisch, Geflügel, Wurst, Käse, Blumen und Bio-Produkte, dazu Spezialitäten wie Ziegen- und Schafskäse, Oliven und Teigwaren – und das im Herzen der Altstadt.

Das ist der Tübinger Wochenmarkt. Hier trifft man sich zum kleinen Schwatz und genießt das Flair des Marktes und der historischen Kulisse. Viele Produkte stammen direkt aus der Region. Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, schont die Umwelt, stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe und erhält Arbeitsplätze vor Ort.