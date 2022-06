Marktplatzfest 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, Abteilung Leinfelden

Die Abteilung Leinfelden der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen feiert am 2. + 3. Juli 2022 nach zweijährige Pause endlich wieder ihr traditionelles "Marktplatzfest"

Samstag, 2. Juli 2022 (ab 15 Uhr)

Am Samstagabend sorgt "DJ Stefan Turata" ab 19 Uhr für die ordentliche Dosis Partystimmung. Selbstverständlich wird in gewohnter Weise für Speis und Trank gesorgt mit Leckerem vom Grill, wie etwa unserem "Feuerwehrsteak" sowie knusprige, ofenfrische Flammkuchen und Sauren Kutteln vom DRK Leinfelden-Echterdingen. Kenner erlesener Weine erwartet wieder eine große Auswahl in weiß, rosé und rot aus Württemberg. Und natürlich hat die Florian-Bar ab 20 Uhr wieder geöffnet.

Sonntag, 3. Juli 2022 (ab 10 Uhr)

Neben den kulinarischen und musischen Angeboten finden auch dieses Jahr zahlreiche Aktivitäten und Vorführungen rund um den Marktplatz statt.

Ab 10.30 Uhr unterhält musikalisch traditionell unser Spielmanns- u. Fanfarenzug der FFW Leinfelden-Echterdingen. Zusätzlich findet in diesem Jahr das Treffen der Kreisspielmannszüge in Leinfelden-Echterdingen auf dem Marktplatzfest statt. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm, etwa mit der Spielstraße der Jugendfeuerwehr. Die Großen können am Feuerlöschertrainer den praktischen Umgang mit Feuerlöschern üben. Und selbstverständlich können auch die Fahrzeuge der Feuerwehr inspiziert werden.

Genießt wieder gemütliche und schöne Stunden beim Feuerwehrfest rund um das Rathaus in Leinfelden.

Die Kamerad*Innen der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, Abteilung Leinfelden, freuen sich auf Euren zahlreichen Besuch!!!

+++ Ihr erreicht unser Fest bequem am Bahnhof Leinfelden mit den S-Bahnen S2 oder S3, der Stadtbahn U5 sowie den Bussen 818, 819, 826, 82, 86 und N18 +++