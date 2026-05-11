Marktplatzfest

Marktplatz Ludwigsburg Marktplatz 1, 71638 Ludwigsburg

Es ist DAS FEST in Ludwigsburg – das Marktplatzfest, seit Jahrzehnten. Über 40 Ludwigsburger Vereine laden herzlich ein zum Treffpunkt auf dem Marktplatz.

Speis' und Trank, Musik und Kultur, Unterhaltung, den Sommer mit Freunden genießen - dafür stellen die Ludwigsburger Vereine aus Sport, Musik und Kultur ihr spannendes Festprogramm auf die Beine.

Ein Genuss für alle Sinne ist das Kultur-Programm auf den Veranstaltungsbühnen. Ob Sport-, Kultur-, Tanz- oder musikalische Darbietung – jede Menge Abwechslung, Emotion, Zusammensitzen. Erleben Sie die Vielfalt der Stadt Ludwigsburg hautnah und genießen Sie das Fest für alle Sinne auf dem Ludwigsburger Marktplatzfest.

Info

Marktplatz LB

iNTERNET

Marktplatz Ludwigsburg Marktplatz 1, 71638 Ludwigsburg
Stadt & Weinfeste
Google Kalender - Marktplatzfest - 2026-06-27 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Marktplatzfest - 2026-06-27 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Marktplatzfest - 2026-06-27 00:00:00 Outlook iCalendar - Marktplatzfest - 2026-06-27 00:00:00 ical

Tags