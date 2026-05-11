Es ist DAS FEST in Ludwigsburg – das Marktplatzfest, seit Jahrzehnten. Über 40 Ludwigsburger Vereine laden herzlich ein zum Treffpunkt auf dem Marktplatz.

Speis' und Trank, Musik und Kultur, Unterhaltung, den Sommer mit Freunden genießen - dafür stellen die Ludwigsburger Vereine aus Sport, Musik und Kultur ihr spannendes Festprogramm auf die Beine.

Ein Genuss für alle Sinne ist das Kultur-Programm auf den Veranstaltungsbühnen. Ob Sport-, Kultur-, Tanz- oder musikalische Darbietung – jede Menge Abwechslung, Emotion, Zusammensitzen. Erleben Sie die Vielfalt der Stadt Ludwigsburg hautnah und genießen Sie das Fest für alle Sinne auf dem Ludwigsburger Marktplatzfest.