Marktstand "Hospizgruppe"

Die Hospizgruppe Vaihingen a.d.E. präsentieren sich auf dem Marktplatz.
Mit dabei der "Hospizkoffer" und unser Glücksrad. Kommen Sie vorbei, informieren lohnt sich!
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Marktplatz Vaihingen/Enz Marktplatz Vaihingen an der Enz
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Marktplatz Vaihingen/Enz Marktplatz Vaihingen an der Enz
Die Hospizgruppe Vaihingen a.d.E. präsentieren sich auf dem Marktplatz.
Mit dabei der "Hospizkoffer" und unser Glücksrad. Kommen Sie vorbei, informieren lohnt sich!
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