Liebe Reustener, am Samstag, den 21. März 2020 wollen wir eine Markungsputzete durchführen.

Ziel ist es die Gemarkung Reusten von Müll und Unrat zu befreien. Bei der letzten Aktion waren knapp 20 freiwillige Helfer am Start. Wir hoffen auch diesmal auf tatkräftige Unterstützung.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrmagazin in der Ammerstraße in Reusten.

Nach getaner Arbeit gibt es ein Vesper für alle Helfer.

Bitte meldet Euch bei Gerd Bantleon unter 0170 5332230 oder unter bantleon.gerd@gmx.de