Markungsputzete 2025 | Handschuh an, Zangen raus – und schon kann es losgehen

Am Samstag, 22. März, findet in Weinstadt wie in jedem Frühjahr eine Markungsputzete statt. An diesem Tag werden wieder zahlreiche Freiwillige von 08:30 bis 12:30 Uhr Straßenränder, viel begangene Spazier- und Wanderwege, Bachufer, Waldränder und Grünanlagen von Unrat und Abfällen befreien.

Jede und jeder kann mitmachen, ob als einzelner Bürger oder als Gruppe aus Vereinen, Schulen oder Freunden und Familien. Organisiert wird die Aktion vom Baubetriebshof der Stadt Weinstadt.

Wer mitmachen möchte, sollte sich bis Freitag, 28. Februar, anmelden.

Wer mitmachen möchte, sollte sich bis Freitag, 28. Februar, anmelden.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 850 Freiwillige bei der alle zwei Jahre stattfindenden Kreisputzete unterwegs und hatten gemeinsam rund 27 Kubikmeter Müll gesammelt.