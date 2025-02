Markungsputzete 2025

Am Samstag, 22. März 2025 findet wieder eine Markungsputzete in Murrhardt, in den Stadtbezirken Fornsbach und Kirchenkirnberg sowie in den Teilorten statt. So kann ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und für ein sauberes Städtle geleistet werden. Die Markungsputzete beginnt wie in den letzten Jahren wieder ab 09:00 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz. Für die Teilnahme an der Markungsputzete in Murrhardt ist eine Anmeldung mit dem entsprechenden Anmeldeformular bei der Stadt Murrhardt, Haupt- und Ordnungsamt bis zum 07.02.2025 erforderlich.