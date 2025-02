Markungsputzete

Treffpunkt: 10.00 Uhr an der Neuen Kelter sowie in Schmiden und Oeffingen an den Feuerwehrgerätehäusern. Dort werden Handschuhe und Müllsäcke ausgegeben. Geputzt werden kann dort, wo es nötig ist.

Im Anschluss gibt von 12.00 - 13.00 Uhr ein gemeinsames Mittagessen an der Neuen Kelter in Fellbach, organisiert vom DRK.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Bitte mit Anmeldung unter: ob-buero(at)fellbach.de, oder Telefon 0711/5851-304 (Jeanette Wolf)