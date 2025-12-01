Der größte Vorteil als Stand Up-Comedian? Egal was dir im Leben passiert, ob strahlender Erfolg oder furioses Scheitern – irgendwann wird eine fulminante Bühnennummer draus. Pures Gold eben! Und so holt Markus Barth in seiner neuen Liveshow die Schaufel raus und gräbt nach den Nuggets.

Der Meister des maximal-minimalistischen Stand Ups ("Eine Bühne, ein Mikro – alles andere überlass’ ich Helene Fischer“) buddelt überall da, wo’s funkelt – aber auch wo’s weh tut. Denn der Himmel weiß: Auch in Markus Barths Leben war nicht immer alles Pures Gold! Er pflügt durch seine eigene Biographie, feudelt durchs aktuelle Zeitgeschehen und schaut für sein Publikum sogar in die Zukunft („Ab welchem Alter muss ich eigentlich mit Rennradklickschuhen durch deutsche Weinorte stöckeln?“).

Nebenbei plaudert er nur scheinbar harmlos mit dem Publikum, schont niemanden (vor allem nicht sich selbst) und schafft mühelos den Spagat zwischen Schmerz und Pointe. Denn wir wissen: Komödie ist Tragödie plus Zeit. Gut, und ein paar Gags schaden auch nicht. Aber glauben Sie uns: Davon hat Markus Barth genug im Gepäck.

P.S.: Die letzte Show dieser Tour findet am 27.2.27 im Kölner Gloria statt. Danach ist Markus Barth erstmal weg. Auf Schatzsuche, quasi. Schauen Sie lieber vorher rein!