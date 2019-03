Markus Barth zeigt in seinem neuen Stand- Up Programm den einzig sinnvollen Umgang mit akutem Weltenwahnsinn auf: Lachen, wundern, wieder lachen. Hilft doch alles nix.

Ein halbes Jahr war Markus Barth auf Reisen. Seit er zurück ist, besteht sein Leben fast ausschließlich aus „Haha ... Moment, was?“-Situationen. Das ist diese Millisekunde zwischen spontanem Lachen und „Oh verdammt, die meinen das ernst!“. Zwischen „Weißte, was ich gerade verstanden habe?“ und „Ach, das hast du wirklich gesagt?“. Und diese Momente sind überall: Im Supermarkt und in der Politik, in der Religion und an der Wursttheke, in der U-Bahn und in Veronika Ferres-Tweets.