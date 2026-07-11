Markus Becker Solo

Klassik trifft Jazz – und zwar in den Händen eines Pianisten, der beide Sprachen fließend beherrscht: Markus Becker eröffnet am 7. November 2026 mit einer Solomatinee im The Room den Festivalsamstag des 35aalenerjazzfest.

Becker zählt zu den renommiertesten deutschen Pianisten seiner Generation, international gefeiert für seine preisgekrönten Haydn-Interpretationen. Was ihn zur Ausnahmeerscheinung macht, ist sein ausgeprägter Hang zur Improvisation: Von Bach bis Gershwin, von Beethoven bis Thelonious Monk bringt er zwei Welten in Echtzeit miteinander ins Gespräch. Atmosphärisch, neugierig, hochmusikalisch.