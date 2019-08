Markus Brandstetter: Brücken über Grenzen - Grenzen überbrücken

Während der letzten vier Jahre hat Markus Brandstetter als Gründungsmitglied und Vorstand der „Drei Musketiere Reutlingen e.V.“ die Hilfseinsätze im mittleren Osten begleitet und dokumentiert. Als professioneller Fotograf sind ihm dabei eindrucksvolle und berührende Porträts der Menschen und ihrer Lebensumstände auf der Flucht und in den Flüchtlingslagern gelungen.

Die Fotos sind auf großformatigen AluDibond sowohl in Farbe, wie auch in Schwarz-Weiß zu sehen. Alle Bilder können käuflich erworben werden. Der Erlös geht zu 100% in die Hilfsprojekte der „Drei Musketiere Reutlingen e.V.“. Seit der Gründung ist das Team inzwischen auf 16 Musketiere angewachsen. Gemeinsam wurden seit 2016 bereits 60 erfolgreiche Hilfsmissionen, direkt in die Krisengebiete, organisiert und durchgeführt und tausende Menschen mit dem Notwendigsten versorgt.