Markus Bundi - Zur Krummen Brücke

Ein Buch wie ein Seelenwärmer!

In seiner launigen Erzählung „Zur Krummen Brücke“ gibt Markus Bundi die Aufzeichnungen eines Gastwirts, eines Patrons namens Rousseau wieder – in Anekdoten, Skizzen und Klosprüchen, aber auch in feinsinnigen Charakterzeichnungen, kleinen, filigranen Schilderungen außerordentlicher Vor­kommnisse. Etwa in der Geschichte vom spurlosen Verschwinden der Köchin – oder wie der Sohn vom Italiener in derselben Straße vor lauter Liebeskummer am Tresen auf Grund läuft. Lauter solche Sachen.

Die geneigte Leserschaft nimmt also Platz in einer kleinen Wirtschaft am Bach. Es ist die Wirtschaft der Stammgäste. Wo sie alle fast schon daheim sind. Wo das Vertraute wartet, wo die Hektik draußen bleibt, wo niemand sich verstellen muss. Frisch Gezapftes und Altbewährtes, Herzensangelegenheiten halt …

Schier unmöglich, dass sich in der „Krummen Brücke“ Kneipengänger nicht wiedererkennen. Ein Buch wie eine Einladung!

Markus Bundi, 1969 geboren, wohnt in Neuenhof bei Zürich und studierte Philosophie sowie Germanistik an der Universität Zürich. Er arbeitete als Kulturredakteur und unterrichtet jetzt Philosophie an der Alten Kantonsschule in Aarau. Außerdem ist er Herausgeber der Werke von Klaus Merz. Seit 2001 ist er Autor erfolgreicher Romane und Erzählungen, bei Klöpfer & Meyer etwa: „Emilies Schweigen“ (2013), „Die Rezeptionistin“ (2014), „Mann ohne Pflichten“ (2015), „Planglück“ (2017). Zuletzt erschien von ihm bei Septime in Wien „Wilde Tiere“ (2024).