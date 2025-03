Markus Harm - Out of Space

Album Release - Out in Space.

„Unangestrengter und ungekünstelter Jazz ist da geboten, dem Harm mit seinem warmen und melodiösen Spiel eine samtige Textur verleiht. Der neue Star am Jazz-Himmel“ - so beschreiben die Nürnberger Nachrichten den Ausnahmemusiker.

Markus Harm gilt als einer der führenden deutschen Altsaxophonisten seiner Generation.

Der 1987 in Stuttgart geborene Musiker wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und entdeckte früh seine Leidenschaft für die Improvisation.Mit Andreas Feith, Martin Gjakonovski und Vladimir Kostadinovic vereint Harm drei der angesagtesten Jazzmusiker Europas zu seinem Quartett. Die vier Virtuosen kreieren einen unverwechselbaren Bandsound, geprägt von jahrzehntelanger Spielerfahrung und getragen von intuitiver und risikofreudiger Improvisation auf höchstem Niveau. Ihr aktuelles Album „Out in Space" wurde im Januar 2024 im Bayerischen Rundfunk Nürnberg im Studio Franken aufgenommen und im August 2024 bei Challenge Records/Double Moon Records veröffentlicht.