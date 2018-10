Markus Harm Quartett

„Ein junger Meister der Improvisation, mit viel Wind in der Lunge und einem zwingendem Gespür für packende Soli“, so das Fachmagazin „Sound & Image“ 2017 über Markus Harms Debüt CD ‚Dig IT?‘. Nun legt der umtriebige und vielgefragte Musiker mit seinem Quartett MHQ sein zweites Album in eigener Sache vor.

Sehr bewusst setzt Harm dabei erneut auf die ungekünstelte Spielfreude seiner langjährigen Bandkollegen: „Bei MHQ geht es darum, wie sich in genau derselben Konstellation über die Jahre unsere Spielweise miteinander verändert“, erklärt der Saxophonist. Ein Statement für Vertrauen, für Freundschaft und Verständnis, das sich in den zehn Songs und in deren weiten Spannungsbögen wiederfindet. „Über die Jahre des Zusammenspiels hat sich eine gemeinsame Klangvorstellung entwickelt. Es muss sich weniger bewiesen werden, Technik ständig zu zeigen, verliert zunehmend an Bedeutung“. Lyrisch, gefühlvoll, unangestrengt, nachdenklich, meist leichtfüßig, nie schwermütig, auf das Wesentliche fokussiert... so klingt das. Eben so, wie es ist.

„Markus Harm hat sich längst an Spitze der deutschen Altsaxophonisten etabliert. Die Musik ist berührend, voller Tiefgang, zu hören in ihrer ganzen Bandbreite voll Melancholie, herzerfrischender Fröhlichkeit und groovenden Rhythmen. Großartig! So wie moderner Jazz heute klingen sollte!“ (Klaus Graf).