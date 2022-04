Markus Kavka liest Depeche Mode

Wie ist das eigentlich, wenn man als gestandener Musikjournalist seine Lieblingsband interviewen darf? Man möchte ihnen als Fan ja eigentlich die ewige Liebe gestehen, aber aus professioneller Sicht geht das natürlich nicht.

Markus Kavka ist so ein Musikjournalist und zugleich Hardcore-Fan der Superstars Depeche Mode. In seinem Buch „Markus Kavka über Depeche Mode", das im Oktober 2020 in der KiWi-Musikbibliothek erschienen ist und in den Wochen darauf einen Stammplatz in der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch hatte, verhandelt er dieses Dilemma – und auch andere. Kavka erzählt auf 128 Seiten hinreißend komisch von einer Jugend in der bayerischen Provinz in den 1980er Jahren, von der Poesie des Mixtapes, von Dave-Gahan-Gedächtnisfrisuren, Gruftis in der Bravo und von Kickerduellen mit Martin L. Gore. Und eigentlich hätte bereits kurz nach dem Erscheinen des Buches im Herbst 2020 eine Lesereise folgen sollen. Aber Corona hatte bekanntlich andere Pläne und so machte das Virus mit seinen Mutanten auch dem Live-Projekt von Markus Kavka erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist zum Glück nicht aufgehoben und im Mai 2022 wird es einen neuen Anlauf geben. Dass das Buch dann schon seit anderthalb Jahren auf dem Markt ist, tut der ganzen Sache zum Glück keinen Abbruch – schließlich ist sein Inhalt zeitlos und nicht aktualitätsgebunden und hat nichts von seinem hohen Unterhaltungswert eingebüßt.