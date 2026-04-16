Kein Verein spaltet Deutschland so sehr wie der FC Bayern München – geliebt, gefeiert und oft verhasst. Moderator, Journalist und Autor Markus Kavka widmet dem Rekordmeister nun ein sehr persönliches Buch: Bayern München – Eine Liebeserklärung. Darin erzählt er mit Humor, Herzblut und einer ordentlichen Portion Selbstironie, wie seine lebenslange Beziehung zum FCB entstand, welche magischen wie schmerzhaften Momente er als Fan erlebte und warum er seinen Club auch dann verteidigt, wenn alle anderen ihn am liebsten verlieren sehen. An sieben Shows liest Kavka nun seine Liebeserklärung quer durch Deutschland. Der gebürtige Ingolstädter ist eine feste Größe der deutschen Musik- und Medienlandschaft. Nach Stationen bei Print und Radio wurde er ab 1995 eines der prägenden Gesichter von VIVA und später MTV. Heute ist er als Moderator bei Deluxe Music, Radiomacher, DJ, Podcaster und Buchautor aktiv – unter anderem „Markus Kavka über DEPECHE MODE“, mit dem er bereits auf Lesereise war. Doch er ist vor allem eines: leidenschaftlicher Bayern-Fan, der seine Begeisterung nun auf die Bühne bringt.

Im Mai spricht Markus Kavka über Fußball, über Liebe und über Momente, die Fans festhalten und bewegen.