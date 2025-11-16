Markus Krebs: Bierschaum ist mein Lippenstift

Nach dem Erfolg seiner letzten Tour "Comedy alle wegen mir?" ist Deutschlands Lieblings-Witzeerzähler Markus Krebs bereit, erneut die Bühnen zu erobern - dieses Mal mit seinem brandneuen Programm "Bierschaum ist mein Lippenstift".

Mit seinem unverkennbaren Ruhrpott-Humor & gnadenlos-kompromisslosen Pointen lädt Markus Krebs zu einem Comedy-Abend der Extralative ein! Die einzigartige Fähigkeit von Krebs, das Zwerchfell seines Publikumsanzugreifen, ist ein Garant für beste Unterhaltung. Krebs kombiniert in seinem neuen Programm den unverwechselbaren Ruhrpott-Charme mit seinem scharfsinnigen Humor, der die Lachmuskeln seines Publikums herausfordert. Seine Pointen sind schnell und treffsicher sowie seine Geschichten voll von skurrilen Alltagsbeobachtungen aus der Welt um Markus Krebs.

Markus Krebs bringt mit seinem neuen Programm erneut die Säle zum Toben und beweist, warum er als einer der humorvollsten Künstler Deutschlands gilt.

O-Ton Markus Krebs: „Dies ist das beste Programm was ich jemals geschrieben habe“.