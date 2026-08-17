15 Jahre Markus Krebs - Das Beste aus 6 Live-Programmen.
Wenn einer weiß, wie man große Hallen mit Kneipenhumor füllt, dann er: Markus Krebs, der Mann hinter dem Bauch, der mit einem Barhocker, einem Mikrofon und einem unerschütterlichen Ruhrpott-Charme vom Stammtisch auf die großen Bühnen der Nation gestiegen ist. Seit 15 Jahren jagt bei ihm ein Gag den nächsten – ehrlich, derb, direkt und mit einer Gagdichte, die ihresgleichen sucht.
In seinem neuen Jubiläumsprogramm serviert der Hocker-Rocker das Beste aus sechs legendären Live-Shows – eine geballte Ladung Humor, gewürzt mit frischen Gags aus dem Kneipenleben, voll aus dem echten Leben gegriffen. Markus Krebs ist Kult, sein „Brennholzverleih“ längst zur Marke geworden, seine Pointen millionenfach geteilt, seine Shows landauf, landab ausverkauft.
Es fühlt sich an, als würde man mit ihm an der Theke sitzen – mit einem Bier in der Hand und einem Dauergrinsen im Gesicht. Ehrlich. Authentisch. Zum Brüllen komisch.
Das ist Markus Krebs: 15 Jahre Live-Comedy, 6 Programme, Millionen Fans – und noch lange kein Ende in Sicht.
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Markus Krebs – 15 Jahre. Ein Mann. Ein Mikro. Kein Tempo. Aber ein Gag nach dem anderen.