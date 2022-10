Markus Orths | Opa fliegt

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

** Anmeldung ab dem 22. Oktober **

Opa Winnie ist unglaublich. In seinem Leben hat er 857 Rekorde aufgestellt. Zum Beispiel den des langsamsten Läufers der Welt. Gegen einen Gorilla hat er im Armdrücken gewonnen. Steht alles in seinem persönlichen Buch der Rekorde.Heute plant Opa Winnie einen neuen Rekord: Mit Hilfe einesTranks will er der leichteste Mensch der Welt werden, dennsein Arzt hat ihm mitgeteilt, dass er nur noch vier Wochen zu leben hat.

Diese Geschichte um einen besonderen Opa und seine beiden Enkel nähert sich den Themen Tod und Trauer, Abschiednehmen und Erinnern auf eine wunderbare, berührende und ganz neue Weise.

Markus Orths veröffentlicht seit 2001 Romane für Erwachsene. Seinen Kindern muss er immer wieder Stegreifgeschichten erzählen und dabei tauchte eines Abends ein Zebra unterm Bett auf. Seither schreibt er auch für und mit seinen eigenen Kindern.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Eintritt frei! | geeignet für Kinder ab 7 Jahren | Unterstützung durch die Buchhandlung Provinzbuch

Es folgen 2 Schullesungen am Donnerstag, 10.11.22 | Lehrer:innen können sich bei Interesse an die Stadtbücherei wenden.