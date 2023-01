Markus Orths: „Mary & Claire“

Nach einer wahren Begebenheit: Die Schriftstellerinnen und Stiefschwestern Mary Shelley und Claire Clairmont, deren Geliebter Percy und Lord Byron, literarischer Popstar des beginnenden 19. Jahrhunderts, entfliehen der Londoner Enge.

Bei heftigen Gewittern treffen sie sich in einer opiumberauschten Nacht am Genfer See und lassen sich dort auf ein Spiel ein: Wer von ihnen schreibt die schaurigste Geschichte?

Markus Orths, 1969 in Viersen geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg. Orths arbeitete als Gymnasiallehrer, war Redakteur der Literaturzeitschrift Konzepte und leitet regelmäßig literarische Schreibwerkstätten. 2018 übernahm er die 31. Poetikprofessur an der Ott-Friedrich-Universität Bamberg. Für seine Romane, die in achtzehn Sprachen übersetzt wurden, erhielt er u. a. den Marburger Literaturpreis, das „Open mike“ der literaturWERKstatt Berlin sowie 2009 den Niederrheinischen Literaturpreis. Orths lebt in Karlsruhe.