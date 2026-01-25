Markus Rill & The Troublemakers

Markus Rill kann mittlerweile auf eine Historie von vierzehn Alben zurückblicken, teilweise mit Studio-Cracks in Nashville eingespielt, teilweise als Album des Jahres ausgezeichnet, allesamt von der einschlägigen Presse hochgelobt und seinen Status als einen der besten deutschen Singer/Songwriter und das Maß aller Dinge in Sachen Americana deutscher Herkunft zementierend. Nun legt er nach dreijähriger Pause ein neues Werk vor, mit seiner Stammband Troublemakers und den Gästen Joseph Parsons und Hank Shizzoe eingespielt, und weiß damit wieder auf ganzer Linie zu überzeugen. Die Rocktimes jubelt: „Musiker vom Schlage Markus Rills sind offensichtlich vollkommen unfähig, schlechte oder halbgare Alben abzuliefern“. Und hooked-on-music.de schreibt „Die Jungs machen ihrem Namen 'Troublemakers' alle Ehre. Ein paar mehr feiste E-Gitarren und ein wagemutigeres Schlagzeug als sonst bieten den Treibstoff für Songs, die nach einer gelungenen Schnittmenge aus Mellencamp, Springsteen, Counting Crows und Georgia Satellites klingen. Es kommt bei einem Album nicht allzu oft vor, dass man unter 11 Nummern keinen Ausfall benennen kann. Dafür aber etliche persönliche Highlights“. Beide Rezensenten merken an, dass Rill bei diesem jüngsten Album noch eine Ecke rockiger klingt als sonst, ohne natürlich die bekannten Singer-Songwriter-Elemente zu vernachlässigen. Neben den bereits genannten Referenzen schwebt auch mal der Geist von Guy Clark oder Bob Dylan als unüberhörbare Inspiration über den Songs. Wobei Markus Rill immer schon individuell und selbstbewusst genug war, seine größten Einflüsse nicht verbergen zu müssen, und trotzdem wie ein Original zu klingen.

Bei aller Brillanz seiner Alben ist Markus Rill aber vor allem ein Live-Künstler, der auf der Bühne und vor Publikum erst so richtig zur Hochform aufläuft. Mit diesem starken neuen Songmaterial und einer offensichtlich in Hochform befindlichen Band im Rücken darf man sich auf einen sehr unterhaltsamen Konzertabend gefasst machen.

Markus Rill – Gesang, Gitarre

Benjamin Haupt – Gitarre, Gesang

Sebbo Bach – Keyboards, Gesang

Chris Reiss – Bass

Konrad Patzig – Drums