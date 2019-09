Markus und Bernd Lang bewirtschaften bei Kirchheim eine landschaftstypische Streuobstwiese in 80-jähriger Familientradition, auf der sich alte, heute zum Teil nicht mehr angepflanzte Apfelsorten finden. Alles Obst wird ohne Pflanzenschutzmittel und chemischen Dünger erzeugt. Aus dem eigenen, handverlesenen Obst stellen die Brüder Lang köstlichen Saft, Obstbrände und Essig her. Informieren Sie sich bei einem Versucherle über die zahlreichen Aromen und Genüsse unserer heimischen Streuobstwiesen! Mit dem Genuss der regionalen Produkte unterstützen Sie die beiden in ihrem Bemühen, ein Stück schwäbische Heimat zu pflegen und ein Biotop zu erhalten.