Am 24. April, 17 Uhr, trifft sich die Critical Mass Reutlingen wieder an der Stadthalle zum gemeinsamen Radeln. Im Anschluss stellt Markus Weber in der Stadtbibliothek sein autobiografisches Buch „Coffee to go in Togo“ vor: Eines Tages wirft der Unternehmensberater seine heile Welt über den Haufen und stürzt sich Hals über Kopf in ein Abenteuer. Er setzt sich auf sein Fahrrad und fährt los – durch 26 Länder, bis nach Togo. Seine Reise führt ihn durch verlassene osteuropäische Dörfer und über zermürbende Sandpisten in Westafrika. Er fährt per Anhalter durch die Sahara, radelt durch den guineischen Regenwald und schmuggelt sich in Liberia über geschlossene Grenzübergänge. Alles, um zwei Fragen zu beantworten: Wer bin ich? Und: Gibt es eigentlich Coffee to go in Togo?