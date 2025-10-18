Markus Zügel, bekannt als "dr_Schwobachecker", präsentiert sich als Comedian, der mit einem einzigartigen Mix aus Humor, Erfahrung und Lebensweisheiten begeistert.

Als gebürtiger Backnanger, bringt er seine Vielseitigkeit auf unvergessliche Weise zum Ausdruck. In seinem Soloprogramm, "Mor sotts net glauba!", nimmt er das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch sein Leben. Er erzählt Geschichten aus seinem Eheleben, berichtet von seinen unliebsamen Einkaufstouren und teilt die alltäglichen Herausforderungen, die er zu meistern hat. Mit selbst komponierten Liedern und einer Mischung aus scharfsinnigem Humor, sowie persönlichen Anekdoten, beleuchtet „dr_Schwobachecker“ die Schwierigkeiten und Erlebnisse, die er sowohl als Mensch, als auch als Künstler erlebt hat. Sein Programm ist nicht nur zum Lachen gedacht, sondern regt auch zum Nachdenken an. Es ist eine Einladung, das Leben mit einem Lächeln zu betrachten und den kleinen Herausforderungen des Alltags mit Humor zu begegnen.