Markus Zipperle – Nicht Therapierbar

Wenn er die Bühne betritt, werden die Lachmuskeln maximal gefordert. Die hohe Kunst der Komik scheint Markus Zipperle ganz leicht zu fallen und gleichzeitig hat er diese bis aufs Äußerste perfektioniert.

Stets mit einem schelmischen Grinsen tritt er auf die Bühne, was allen Besucherinnen und Besuchern von Beginn an zeigt: Man darf sich auf einiges gefasst machen.

Seit mehr als zwanzig Jahren tourt er bereits durchs Ländle und unterhält sein Publikum bestens. Markus Zipperle ist allerdings nicht nur schwäbischer Comedian, sondern auch Schauspieler, Regisseur, Sänger und Synchronsprecher. So führt er unter anderem seit 1999 in der Ebersbacher Theaterscheuer Regie und ist seit 2020 Synchronsprecher von dem großartigen Format „Äffle & Pferdle“. Auch bekannt als „schwäbische Saugosch“, variiert der stimmgewaltige Comedian bei seinen Auftritten zwischen Improvisationen, Stand-Up-Comedy, einem Feuerwerk an Witzen und schwäbischen Gesangsnummern.

Er ist einfach erbarmungslos witzig und herrlich ehrlich.