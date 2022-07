Markus Zipperle die "schwäbische Saugosch", ist die schnellste Gosch em Schwobaland. Seit mittlerweile über 20 Jahren ist er auf den Bühnen im Ländle unterwegs. Zeit für ein „Best of“ mit dem passenden Titel „Nicht therapierbar“.

In seinem „Best of“ erweckt er mit unnachahmlicher Mimik seine Figuren zum Leben.

In seinem tabulosen Programm macht er vor nichts und niemandem halt, hat aber trotz aller Härte auch immer ein schelmisches Grinsen parat, das dem Publikum zeigt:"Ist doch alles nur Spaß!" Frei nach dem Motto:“- Der will doch nur spielen“. In seinem Programm eröffnet er seinem Publikum einen zielsicheren Blick auf die Verschrobenheit der Schwaben und der vermaledeiten Tücken, denen sie im alltäglichen Tun ausgesetzt sind. Der stimmgewaltige Comedian variiert zwischen Stand Up Comedy, einem Feuerwerk von Witzen, Improvisationen und schwäbischen Gesangsnummern, bei denen er auch immer wieder das Publikum mit einbezieht. Seien sie gewarnt, es kann jeden treffen! Für Schäden in der Gesichtsmuskulatur und eventuelle Lachkrämpfe wird nicht gehaftet!