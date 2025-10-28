Als Schauspielerin und Sprecherin liebt es Marleen Lohse (Nord bei Nordwest, Die Kinder vom Alstertal), in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Als Sängerin wird sie auf ihrem Debütalbum allerdings ganz persönlich. Die Songs daraus bringt sie auf ihrer Headline Tour „Wide Awake“ 2026 live auf die Bühne. Mit dem Album „Wide Awake“ ist ein warmes, atmosphärisch dichtes Werk mit Indie-Charme und Pop-Appeal entstanden, das nah an Marleen Lohses eigener Lebenslinie entlang erzählt, dabei aber vor allem die Poesie der Auslassung zelebriert. In den wundervoll intimen Minimal-Pop-Songs singt sie von Liebe ohne Love, über die großen Gefühle in zarten Details. Hier wird das Scheinwerferlicht gedimmt – um Platz zu machen für Geschichten, die auch im leisen Schimmer hell erstrahlen. Erste Erfahrungen als Musikerin hat Marleen Lohse, die sowohl singt als auch Gitarre und Ukulele spielt, bereits mit dem Gitarristen Julius Hartog als Teil des Duos Unsereins gesammelt. Für den Kinofilm Cleo, in dem sie die Hauptrolle spielte, performte sie außerdem den Cover-Song “Wonderful Life“. Zusammen mit dem Musiker und Produzenten Andi Fins (Cäthe, Moritz Krämer, Juli Gilde) und dem Produzenten Henrik Menzel (Udo Lindenberg, Till Brönner, Sasha) hat Lohse nun ihr Debütalbum „Wide Awake“ aufgenommen, das am 24. Oktober 2025 über Wagram Stories Berlin erscheint. “Losing Sight“, die erste Single daraus, war bereits auf Radiosendern wie SWR 3, NDR 2, MDR Jump und Deutschlandfunk Kultur zu hören und konnte sich eine Platzierung in den Top 100 der Campuscharts sichern.