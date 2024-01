Die Heinz Strunk Show

„Deutschlands einziger Großkünstler“ (Wild und Hund) hat in unendlichen Nacht und Sonderschichten ein Liveprogramm entwickelt, das seinesgleichen sucht. Die Giga-Show ruht auf den elefantendicken Schenkeln seiner aktuellen 4 Hervorbringungen: Erzählungen (Der gelbe Elefant), Prime-Ballermann-Hits (Du sollst nicht lecken, bevor es tropft), Erfolgsratgeber de luxe (Maximize your life) und ein Premium-all age-Bilderbuch (Die Käsis). Für seine Premium-Performance hat „the old acrobat” (GALA) die besten Elemente aus Cirque du Soleil, Blue Man Group und Rammstein so überzeugend kombiniert, dass nicht nur Influenzer von einem „echten Brett“ sprechen.