Vier Jahre nach „Wir sind die Vielen“ kommt Agitations-Chanteuse Bernadette La Hengst zurück mit ihrem neuen Album „Visionäre Leere“ (10.11.2023 / Trikont). In einer Wüstenlandschafts wässert Bernadette in silberner Gartenschürze mit einer Gießkanne ihre Gitarre und füllt so die Leere mit neuen musikalischen Pop-Visionen. Denn wo nichts ist, kann etwas werden. Bei ihren Konzerten versteht es Bernadette La Hengst ihr Publikum mit Electro-Dance Ohrwürmer, Krautbeat und swingender Loverssoul mitzureißen. Die Beats sind fett, der Charme entwaffnend. Politisch, Feministisch – Bernadette versteht es weiterhin Standpunkt und Revolte magisch groovend zu vereinen. Die Energie ihrer ehemaligen Band “Die Braut haut ins Auge” sprüht hier immer noch einige Funken, die aktuell von ihrer Begleitband den Ladettes weiter gefunkt werden.